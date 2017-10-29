Жоаозиньо: по непредсказуемости РФПЛ похожа на чемпионат Англии

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ и отметил непредсказуемость турнира. Предыдущие четыре матча «Краснодар» проиграл с общим счётом 0:6.
«У нас было много атак, моментов, потому что «СКА» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет. Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоёвываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.
За всё время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.
С чем связана такая непредсказуемость чемпионата? Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой всё сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится всё тяжелее», — цитирует игрока Rusfootball.