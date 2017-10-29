Смолов: думаю, «Краснодар» вернул уверенность, разгромив «СКА-Хабаровск»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ. Предыдущие четыре матча «Краснодар» проиграл с общим счётом 0:6.
«Нам победа была необходима, поскольку мы проиграли большое количество матчей подряд. Нужно выправлять ситуацию в чемпионате, порадовать болельщиков, так как мы и дома не выигрывали две игры. Хорошо, что сегодня удалось победить и много забить. Думаю, вернули уверенность. Нужно продолжать работать и двигаться дальше», — цитирует Смолова Rusfootball.
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