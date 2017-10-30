В Шотландии назначили пенальти после странного фола

Забавный инцидент произошёл в матче четвёртого по силе дивизиона Шотландии между командами «Бервик Рейнджерс» и «Кауденбит». На 79-й минуте встречи хозяева подали угловой. После серии рикошетов и отскоков мяч отлетел к одному из игроков хозяев, и в этот момент футболист «Кауденбита» бросился спиной в ноги сопернику. Владевший мячом игрок «Бервика» споткнулся о противника и упал в штрафной площади гостей.
Судья назначил пенальти, который реализовал Майкл Маккена. Этот гол оказался единственным и победным для «Бервика» — встреча завершилась со счётом 1:0.
Видео эпизода можно посмотреть на странице Football Whispers в «Твиттере».
Судья по ошибке удалил игрока «Кайрата», указавшего на свой бицепс