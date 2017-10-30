Почеттино: у Кейна предчувствие, что он будет готов к матчу с «Реалом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино надеется, что нападающий Гарри Кейн сможет помочь своей команде в матче 4-го раунда группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом». Специалист отметил, что у футболиста хорошее предчувствие на этот счёт.
«Посоветовавшись с врачами и игроком, мы примем лучшее решение для всех. Это не последняя игра или финал, где мы бы сказали: «Хорошо, завтра уже перерыв, играй».
Мы должны проанализировать ситуацию и принять лучшее для всех решение. У меня хорошее предчувствие, точнее, не у меня, а у Кейна», — цитирует Почеттино Goal.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Реал» состоится 1 ноября.
Почеттино: «Тоттенхэм» способен побеждать и без Кейна