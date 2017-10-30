«Рубин» после двух поражений подряд разгромил «Уфу» в молодёжном первенстве

«Рубин» добился крупной победы в российском молодёжном первенстве. На выезде казанцы разгромили «Уфу» — 4:1, прервав серию из двух поражений.
Уже в первом тайме зрители стали свидетелями четырёх голов. На 6-й минуте Даниил Макеев вывел «Рубин» вперёд, а на 17-й минуте отличился Ильзат Ахметов – 2:0.
«Уфа» спустя пять минут один мяч отыграла, но затем вновь забивал «Рубин». На 27-й минуте Никита Голдобин сделал счёт 3:1, а в начале второго тайма Ильзат Ахметов увеличил преимущество своей команды, забив четвёртый гол, оформив тем самым дубль.
Набрав 28 очков «Рубин» остался на 4-м месте. «Уфа» расположилась на строчку ниже. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».