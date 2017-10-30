Хавбек молодёжной команды «Рубина» забил гол, обыграв 4 игроков соперника

Полузащитник «Рубина» забил красивый гол в матче 15-го тура российского молодёжного первенства. Речь идёт об Ильзате Ахметове – автор дубля в выездном поединке с «Уфой» (4:1).
Один из двух голов 19-летний полузащитник забил после передачи из глубины поля. Войдя в штрафную площадь, Ахметов обыграл четырёх игроков соперника и поразил ворота «Уфы». В составе победителей ещё по голу забили Даниил Макеев и Никита Голдобин.
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«Рубин» после двух поражений подряд разгромил «Уфу» в молодёжном первенстве