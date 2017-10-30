С 27 по 29 октября в Казани прошёл четвёртый межрегиональный турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. В нём приняли участие футболисты Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Тульского государственного университета и Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ).
Победу в Казани одержали футболисты СПбПУ. Политехи обыграли хозяев и соперников из Тулы, а также уступили владикавказцам. Но превзойти их результат в 6 очков никто не сумел. Подобный успех вывел СПбПУ на второе место в турнирной таблице сезона и приблизил к лидеру на 6 очков при трёх матчах в запасе. Вторыми казанский тур завершили футболисты СКГМИ, к победе над петербуржцами они добавили две ничьи с одинаковым счётом 1:1 с КНИТУ-КАИ и ТулГУ. Туляки в свою очередь обыграли хозяев 2:0 и заняли третье место в Казани. И поднялись на третью строчку в общей таблице, а отставание от СПбПУ составляет лишь один балл. Домашний этап для КНИТУ-КАИ выдался не самым удачным — одно очко в дебютном турнире Первой группы НСФЛ.
Следующий турнир Первой группы пройдёт с 3 по 5 ноября в Чебоксарах. Команда Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева примет гостей из Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, Севастопольского государственного университета и Пермского государственного национального исследовательского университета.
Футболисты Политеха из Санкт-Петербурга выиграли тур Первой группы в Казани