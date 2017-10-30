Канте принял участие в тренировке «Челси» и может сыграть с «Ромой»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте принял участие в заключительной тренировке команды перед выездом в Италию на матч Лиги чемпионов с «Ромой» (31 октября), сообщает пресс-служба синих.
Французский футболист получил травму в составе национальной сборной в начале октября и пропустил последние пять матчей «Челси».
«Он может быть готов к матчу с «Ромой». Очень хорошо знаю, насколько важен этот игрок. Я хочу быть уверен, что он готов. Надеюсь, что смогу рассчитывать на него в этой игре, но я предпочитаю не рисковать в таких случаях. Если он будет готов, то сыграет», — сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.
Также сообщается, что латераль команды Виктор Мозес по-прежнему отсутствует из-за травмы.
Конте: некоторые считают, что побеждать легко, но это не так