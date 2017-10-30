Черчесов: с составом сборной мы не экспериментируем — это неправильное слово

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал список футболистов, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00 мск) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45 мск).
«Многих удивила фамилия Швеца в окончательном списке. Возможно, к этой же категории относится фамилия Игнатьева. Они качественно отработали сборы, когда нашим соперником было «Динамо», получили «домашнее задание». Мы внимательно смотрели за ними и увидели качественные изменения в их игре. Так что теперь решили вызвать именно этих футболистов, но не вызвать, например, Евгения Чернова, который приезжал на октябрьский сбор. В любом случае мы ни на ком крест не ставим.
Подчеркну также, что мы не экспериментируем — это неправильное слово. Просто на прошлом сборе по той или иной причине у нас не было Дзагоева, Головина, Глушакова и Комбарова, теперь отсутствует Самедов. Мы исходим из состояния футболистов», — сказал Черчесов.