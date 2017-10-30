Муслин покинул пост главного тренера сборной Сербии

Футбольный союз Сербии на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Славолюбом Муслином. Причины такого решения не называются. Исполнителем обязанностей главного тренера национальной команды назначен Младен Крстаич, который до этого работал в тренерском штабе Муслина.
Муслин возглавил сборную Сербии весной 2016 года и вывел команду на чемпионат мира 2018 года. 64-летний специалист известен в России по работе с «Локомотивом», «Амкаром», «Краснодаром» и «Химками».
Муслин: верил в игроков Сербии. Это победа футболистов, они ради этого жили