Орлов: «Зенит» опустился на дно, только Кокорин гарцует, как лань

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о последних неудачах «Зенита». Команда под руководством Роберто Манчини не может выиграть на протяжении четырёх туров РФПЛ, а в последней встрече она проиграла дома «Локомотиву» со счётом 0:3. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не забивал в трёх играх турнира подряд.
«11 лет „Зенит“ на своём поле не терпел таких разгромных поражений, с 2006 года. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были „Анжи“, „Арсенал“, и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру.
Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков „Зенита“? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объём его работы. А где партнёры?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».