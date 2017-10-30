Победитель конкурса Первого канала прокомментирует матч Россия — Аргентина

В рамках подготовки к участию в домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России проведёт в Москве контрольную встречу с аргентинцами. Матч станет первым на открывшейся после масштабной реконструкции арене «Лужники» вместимостью около 80 тысяч зрителей.
Матч Россия — Аргентина на сайте Первого канала будет обслуживать победитель конкурса «Я — комментатор!». Прием заявок продлится до 3 ноября. Присланные видео просматривает жюри конкурса в составе Виктора Гусева и комментаторов Первого канала.
Как только работа будет опубликована на сайте, за неё можно будет голосовать. Приём заявок и голосование завершатся в полночь с 3 на 4 ноября. Пять работ, которые наберут наибольшее количество голосов на сайте Первого канала, проходят в финал. Еще пятерых финалистов назовёт жюри Первого канала.
Победитель определится финальным голосованием, которое продлится c 4 октября по 8 ноября. Победит тот, кто наберёт наибольшее количество голосов на сайте Первого канала.