Мората: если «Челси» предложит контракт на 10 лет, я, скорее всего, подпишу его

Нападающий «Челси» Альваро Мората объяснился по поводу своих слов об Италии, «Ювентусе» и Лондоне в интервью La Gazzetta dello Sport.
Испанец, в частности, заявил следующее: «Италия для испанца – лучшее место для жизни. Я бы никогда не покинул Италию и «Ювентус». Я вернулся в «Реал» из-за соглашения, которое было в контракте. Разочарование было огромным, я вернулся к отправной точке». Также Мората отметил, что не смог бы долго прожить в Лондоне.
«Я просто имел в виду, что был счастлив в „Ювентусе“. В будущем, когда закончу карьеру, уеду из Лондона, но сейчас мы с женой счастливы здесь. Возникли проблемы с пониманием этого интервью. Если „Челси“ предложит мне контракт на десять лет, я, скорее всего, подпишу его», — цитирует форварда Football Italia.