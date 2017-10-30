Мората: когда пришлось вернуться в «Реал», я испытал огромное разочарование

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой», а также вспомнил о своём возвращении в «Реал» в 2016 году, куда перешёл из «Ювентуса».
«В Италии я стал настоящим игроком. Италия для испанца – лучшее место для жизни. Там есть всё – история, искусство, кулинария, мода. Я бы никогда не покинул Италию и «Ювентус».
Вернулся в «Реал» из-за соглашения, которое было в контракте. Разочарование было огромным, я вернулся к отправной точке. Затем состоялся переход в «Челси». Он был связан с Конте, который позвал меня. Конте требователен, но он лучше всего использует навыки футболиста.
Что касается матча с «Ромой», то они впечатлили меня в первой игре (матч завершился вничью – 3:3). Они заслуживали победы, но завтра всё начинается с нуля», — цитирует Морату Gazzetta dello Sport.
Матч «Рома» — «Челси» состоится 31 октября. Начало – в 22:45 мск.