Селихов: Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши футболки

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов продемонстрировал свою коллекцию футболок, подчеркнув, что ожидает пополнения игровой экипировки от лидера «Барселоны» Лионеля Месси, нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, форварда «ПСЖ» Неймера, вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и голкипера «Анжи» Александра Будакова.
«Здесь ещё не все. Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши», — написал Селихов в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» вратаря красно-белых.
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