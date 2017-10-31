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Селихов: Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши футболки

31 октября 2017, вторник. 01:51 Футбол

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов продемонстрировал свою коллекцию футболок, подчеркнув, что ожидает пополнения игровой экипировки от лидера «Барселоны» Лионеля Месси, нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, форварда «ПСЖ» Неймера, вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и голкипера «Анжи» Александра Будакова.

«Здесь ещё не все. Месси, Роналду, Неймар, Буффон и Будаков, жду ваши», — написал Селихов в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» вратаря красно-белых.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Барселона ФК ПСЖ ФК Реал Мадрид ФК Спартак Ювентус Александр Будаков Александр Селихов Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Фото
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