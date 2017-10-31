Серхио Рамос: «Реалу» не впервой нивелировать разницу в 8 очков

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не сомневается, что команда не потеряла шансов на завоевание титула чемпиона Испании. По итогам 10 туров «сливочные» с 20 очками занимают в турнирной таблице 3-е место, уступая «Барселоне» и «Валенсии» 8 и 4 очка соответственно.
«Возможно, в некоторых случаях команда не действовала с надлежащей интенсивностью, и соперники воспользовались этим. В матче с «Жироной» они сумели материализовать свои шансы в голы. Кроме того, им сопутствовала и удача. Я не хочу сказать, что «Жирона» не заслуживала этого результата. Они заставили нас чувствовать дискомфорт в некоторых фазах игры, но надо перевернуть эту страницу. Не будем горевать, в футболе такое имеет место. «Реалу» не впервой нивелировать разницу в 8 очков. Мы уже становились чемпионами в ситуации, когда отставали от соперника на ещё большее количество очков. Нам следует учиться на ошибках», — цитирует Рамоса Marca.
«Реал» проиграл «Жироне» со счётом 1:2 в гостевом матче 10-го тура Примеры.