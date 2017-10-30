Марсело и Кроос: пусть никто не сомневается в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор и полузащитник Тони Кроос настроены оптимистично после поражения в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Подопечные Зинедина Зидана побеждали по ходу игры со счётом 1:0, но затем пропустили два гола и отдали сопернику три очка.
«Впереди много матчей, и «Реал» будет бороться», — приводит слова Марсело AS.
Кроос в свою очередь сказал: «Пусть никто не сомневается в «Реале».
В данный момент у «Реала» 20 очков и 3-е место в турнирной таблице. «Барселоне» и «Валенсии» столичная команда уступает 8 и 4 очка соответственно.
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