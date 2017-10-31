Анчелотти: слухи о моём приходе в «Челси» разозлили Конте, но в них нет правды

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что в слухах о его возможном назначении в тот или иной клуб, нет ни доли правды. В СМИ сообщалось, что итальянский футболист начал переговоры с командой «Гуанчжоу Эвергранд», а также является возможным преемником Антонио Конте в «Челси».
«Меня каждый день связывают с новым клубом. Последним был „Челси“. Это разозлило моего друга Антонио Конте, я часто общаюсь с ним, и в этих слухах нет правды. С тех пор также говорили, что я буду тренировать китайскую сборную или управлять «Эвертоном»».
Но на данный момент я не знаю, каким будет моё будущее. Давайте поговорим об этом снова в июне следующего года. Сейчас я собираюсь отдохнуть», — сказал Анчелотти в эфире Anch'Io Sport.
Анчелотти начал переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»