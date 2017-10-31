Зобнин полетел со «Спартаком» в Испанию на матч против «Севильи»

«Спартак» вылетел на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей». Вместе с красно-белыми в Испанию отправился и полузащитник Роман Зобнин, который недавно восстановился после травмы.
В списке игроков, которые могут принять участие в игре с «Севильей», 21 фамилия. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.