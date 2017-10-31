Фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Челси» в Риме

Болельщики «Челси» были атакованы фанатами «Ромы» в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на несколько итальянских источников.
В то время как английские болельщики отдыхали в одном из римских баров, ультрас «Ромы» в масках ворвались в заведение. В результате атаки некоторые фанаты «Челси» получили ушибы, но никто серьёзно не пострадал.
Прибывшая на место полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения и позже задержала двоих членов фанатского движения «Ромы».
Матч «Рома» — «Челси» состоится 31 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:45 мск.
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