Полузащитник «Лестера» Марез может перейти в «Марсель» за £ 26 млн

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез может покинуть свою команду в январе будущего года. Как сообщает Mundo Deportivo, в алжирском футболисте заинтересован «Марсель», который готов заплатить за него £ 26 млн (около € 30 млн).
При этом английский клуб не хочет расставаться с Марезом, о чём ранее сообщил новый главный тренер «Лестера» Клод Пюэль.
В текущем сезоне 26-летний игрок провёл в АПЛ 10 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре передачи. До переезда в чемпионат Англии Марез уже играл во Франции за «Гавр».
Пюэль: я надеюсь убедить Мареза остаться в «Лестер Сити»