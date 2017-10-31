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Назначены судьи на «Локомотив» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РФПЛ

31 октября 2017, вторник. 16:51 Футбол

Назначены судьи и инспекторы на матчи 16-го тура Премьер-Лиги. Встречу между «Локомотивом» и ЦСКА обслужит арбитр Сергей Карасёв, сообщает пресс-служба РФС.

3 ноября (пятница)

«Урал» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Арам Петросян (Московская область), Александр Богданов (Московская область); резервный судья –Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

4 ноября (суббота)

«Тосно» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Московская область); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

5 ноября (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Арсенал»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Амкар» – «Анжи»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья –Игорь Федотов (Москва); инспектор –Сергей Мартынов (Москва).

«Рубин» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Ранель Зияков (Набережные Челны); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Спартак» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Спортдир «Арсенала» Т: рассчитываем на качественную работу судей в матче с ЦСКА
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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