Мората: если я упускаю моменты и «Челси» проигрывает, весь день переживаю

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья, а также поделился мыслями о двух упущенных голевых моментах в первом тайме матча 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).
«Сейчас я определённо здоров на сто процентов. Наверное, в последних нескольких матчах я не показал свой лучший футбол, но сейчас чувствую себя лучше. У меня была небольшая травма, но мне хватило 20 дней, чтобы полностью восстановиться.
Я всегда нацелен на ворота и стараюсь забивать, но в последнем матче я не смог реализовать момент, потому что у меня было мало пространства, а во втором моменте Бегович сделал отличный сейв. Но мне надо просто вернуться на поле. Если я упускаю моменты и команда проигрывает, целый день думаю и переживаю, но в матче с «Борнмутом» мы набрали три очка», — цитирует Морату сайт «Челси».