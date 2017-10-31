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Мората: если я упускаю моменты и «Челси» проигрывает, весь день переживаю

31 октября 2017, вторник. 17:09 Футбол

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья, а также поделился мыслями о двух упущенных голевых моментах в первом тайме матча 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

«Сейчас я определённо здоров на сто процентов. Наверное, в последних нескольких матчах я не показал свой лучший футбол, но сейчас чувствую себя лучше. У меня была небольшая травма, но мне хватило 20 дней, чтобы полностью восстановиться.

Я всегда нацелен на ворота и стараюсь забивать, но в последнем матче я не смог реализовать момент, потому что у меня было мало пространства, а во втором моменте Бегович сделал отличный сейв. Но мне надо просто вернуться на поле. Если я упускаю моменты и команда проигрывает, целый день думаю и переживаю, но в матче с «Борнмутом» мы набрали три очка», — цитирует Морату сайт «Челси».

Мората: если «Челси» предложит контракт на 10 лет, я, скорее всего, подпишу его
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Челси Альваро Мората Асмир Бегович
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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