Вертонген: «Тоттенхэму» по силам выиграть у «Реала» и без Кейна

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген выразил мнение, что лондонская команда способна победить «Реал» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов даже без своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, участие которого в предстоящей 1 ноября игре под вопросом.
«Ничья 1:1 в Мадриде, конечно, добавила нам уверенности. „Реал“ — очень сильная команда, и она доказала это в первом матче. „Реал“ может забить в любой момент, но мы сталкиваемся с этим каждую неделю в Премьер-лиге. Вместе с тем класс футболистов „Реала“ повыше, чем у большинства наших соперников на внутренней арене.
Не вижу причин, почему «Тоттенхэм» не может обыграть «Реал» даже без Кейна. Конечно, Гарри — очень важный игрок нашей команды на поле и за его пределами. Но нам по силам выиграть и без него", — заявил бельгийский футболист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.