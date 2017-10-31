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Вертонген: «Тоттенхэму» по силам выиграть у «Реала» и без Кейна

31 октября 2017, вторник. 17:11 Футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген выразил мнение, что лондонская команда способна победить «Реал» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов даже без своего лучшего бомбардира Гарри Кейна, участие которого в предстоящей 1 ноября игре под вопросом.

«Ничья 1:1 в Мадриде, конечно, добавила нам уверенности. „Реал“ — очень сильная команда, и она доказала это в первом матче. „Реал“ может забить в любой момент, но мы сталкиваемся с этим каждую неделю в Премьер-лиге. Вместе с тем класс футболистов „Реала“ повыше, чем у большинства наших соперников на внутренней арене.

Не вижу причин, почему «Тоттенхэм» не может обыграть «Реал» даже без Кейна. Конечно, Гарри — очень важный игрок нашей команды на поле и за его пределами. Но нам по силам выиграть и без него", — заявил бельгийский футболист, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Почеттино: возможно, Кейн поможет «Тоттенхэму» в матче с «Реалом»
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Гарри Кейн Ян Вертонген
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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