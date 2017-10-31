Полузащитник «Милана» Билья пропустит два ближайших матча команды

Полузащитник «Милана» Лукас Билья не поможет россонери в двух ближайших матчах из-за травмы колена. По словам врача миланской команды Джанлуки Мелегати, 31-летний аргентинский футболист давно испытывает проблемы с сухожилием коленного сустава и медицинский штаб решил дать ему время нормально восстановиться.
В двух ближайших матчах «Милан» на выезде сыграет с афинским АЕК (2 ноября) в групповом этапе Лиги Европы и в гостях встретится с «Сассуоло» (5 ноября) во встрече 12-го тура итальянской Серии А.
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