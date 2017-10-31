Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре объявил о продлении контракта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом, сообщает Le Parisien.
Новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитан до 2020 года. Таким образом, Дешам будет возглавлять национальную команду до конца чемпионата Европы—2020.
Напомним, что Дешам возглавил сборную Франции летом 2012 года после отставки Лорана Блана.
Трёхцветные вышли в четвертьфинал чемпионата мира—2014, где со счётом 0:1 уступили будущим чемпионам немцам, а также добрались до финала домашнего Евро-2016, где с тем же счётом в дополнительное время уступили португальцам. Дешам вывел сборную Франции на чемпионат мира—2018 в России.
Президент Федерации футбола Франции: не спешим продлевать контракт с Дешамом