Калошин: эпизод с Кверквелией и Ригони — самый сложный момент первого круга РФПЛ

Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» разобрал спорный эпизод в начале матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» — «Локомотив» (0:3), когда защитник москвичей Соломон Кверквелия пытался предотвратить прострел хавбека сине-бело-голубых Эмилиано Ригони.
«В самом начале матча в штрафной „Локомотива“ был контакт защитника с Ригони. Для меня это самый сложный момент первого круга — 10 баллов по шкале сложности. Мне проще объяснить, что это фол. Меня смущает, что Кверквелия идёт прямой ногой, и если бы эпизод случился вне штрафной, сто человек из ста трактовали бы его как фол.
Но для меня это момент не безрассудный, тем более это не применение чрезмерной физической силы, и эпизод фактически уже завершился, поскольку футболист «Зенита» успел сделать прострел. Защитник в данном эпизоде прыгал за мячом и не успел его задеть. Затруднюсь сказать, стоило ли назначить пенальти. Мнения экспертов, с которыми мы общались, разошлись. Одна половина экспертов — за пенальти, другая – против. Очень сложная ситуация", — сказал Калошин.
Встречу обслуживала бригада арбитра Виталия Мешкова.