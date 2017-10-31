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Делегат УЕФА: Щенников фолил до Кучаева, его нарушение было более жёстким

31 октября 2017, вторник. 20:16 Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин в эфире программы «Свисток» прокомментировал действия арбитра матча 15-го тура РФПЛ «Арсенал» — ЦСКА (1:0) Сергея Лапочкина, который удалил полузащитника «армейцев» Константина Кучаева.

По словам Калошина, до момента со второй жёлтой карточкой Кучаева предупреждение должен был получить защитник гостей Георгий Щенников.

«Что касается первой карточки Кучаеву, то она стопроцентная. Это либо срыв опасной атаки, либо проявление неуважения к игре, но это не имеет значения.

Что касается второй карточки, то сначала фол совершил Щенников, а не Кучаев. Лучшим решением было бы показать жёлтую карточку Щенникову за безрассудный фол, поскольку его нарушение было более жёстким, чем последовавший фол Кучаева.

Надо было продолжить игру после обоих фолов, а затем вернуться к эпизодам и показать карточку Щенникову", — заявил Калошин.

Лапочкин: мне кажется, Кучаев заслужил вторую жёлтую карточку по совокупности
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Георгий Щенников Константин Кучаев Футбольное судейство
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31 октября 2017, вторник
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