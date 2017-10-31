Судья завершил матч «Толука» — «Монаркас Морелия» за секунду до гола Баррьентоса

Любопытный эпизод произошёл в матче 15-го тура чемпионата Мексики «Толука» — «Монаркас Морелия».
Встреча подходила к концу, и на 101-й минуте хозяева получили право пробить пенальти. К «точке» подошёл полузащитник Пабло Баррьентос, который известен в России по выступлениям за ФК «Москва». Он пробил в правый угол, и голкипер отбил мяч, но прямо перед собой. Аргентинец, подоспевший к отскоку, нанёс второй удар и забил, однако за секунду до этого прозвучал свисток арбитра, возвестивший об окончании матча.
В итоге гол Баррьентоса не был засчитан, а «Монаркас Морелия» одержал победу со счётом 1:0.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
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