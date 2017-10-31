Каррера: «Спартак» должен забыть то, что было в матче с «Севильей» в Москве

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от выездного матча с «Севильей» (1 ноября) в групповом этапе Лиги чемпионов. В Москве красно-белые разгромили соперника со счётом 5:1.
«Устроит ли нас ничья? Игра покажет. Но мы выйдем на поле, чтобы победить, а потом будет ясно, устроит нас результат или нет. Многое зависит от того, что соперник нам позволит.
Футбол состоит из эпизодов. В прошлом году мы забивали в концовках, сейчас всё наоборот. Конечно, в Лиге чемпионов игроки более качественные, чем в РФПЛ, поэтому это тоже доставит нам трудности в матче с «Севильей».
Мы должны забыть то, что было в Москве. Это было отлично, но тогда были моменты, которые сыграли в нашу сторону при счёте 1:1. Но тот результат не должен давать повод к тому, что нам будет легко. У «Севильи» очень хорошие игроки.
Тактика зависит от того, что предлагает соперник. В Москве мы были вынуждены играть в 4 защитника. Когда встречаешь команды, которые владеют мячом, то нужно воспользоваться контратаками. Конечно, мы готовимся из того, как играет «Севилья», но меня волнует моя команда», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.