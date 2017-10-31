Давид Сильва: каждую ночь молюсь за победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, насколько сильно хочет выиграть с «горожанами» Лигу чемпионов.
«Каждую ночь молюсь за победу „Манчестер Сити“ в Лиге чемпионов, это было бы замечательно. Надеюсь, мы выиграем турнир в этом сезоне. Мы играем в действительно хороший, красивый футбол. Мы хорошо играем в каждой линии, начиная от голкипера, и вы можете убедиться в этом, наблюдая за нашими матчами», — приводит слова испанского футболиста официальный сайт «Манчестер Сити».
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