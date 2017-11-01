«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Бавария» добились побед в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды досрочно вышли в 1/8 финала турнира.
Парижане в родных стенах принимали «Андерлехт». Хозяева выглядели гораздо увереннее соперника и одержали победу со счётом 5:0. Хет-трик оформил защитник парижан Лейвин Курзава, ещё по голу на свой счёт записали Марко Верратти и Неймар.
«Бавария» в гостях встречалась с «Селтиком». В первом тайме голом отметился нападающий мюнхенцев Кингсли Коман. На 74-й минуте хозяева отыгрались благодаря результативному удару Каллума Макгрегора. Однако подопечные Юппа Хайнкеса вырвали победу на 77-й минуте: Хави Мартинес откликнулся на навес Давида Алабы и головой отправил мяч в сетку ворот. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Баварии».
Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 12 очков; 2. «Бавария» — 9; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.