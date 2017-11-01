Тренер «Карабаха»: игра с «Атлетико» в меньшинстве помогла нашему прогрессу

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. С 59-й по 88-ю минуту «матрасники» играли в большинстве.
«Это был сложный матч. Мы хорошо играли. Все знают уровень „Атлетико“, но мои игроки не хотели уступать и показали свой характер. Нам нужны такие матчи, чтобы получать опыт и прогрессировать. Поздравляю своих игроков, такие игры им будут полезны. Они растут, и это поможет им в будущем.
Мы в очень сильной группе. Для нас главное набираться опыта и учиться. Нам нужно становиться сильнее. У нас уже есть два очка, но мы хотим попытаться завоевать ещё больше. Нам очень нравится в Лиге чемпионов. Мы многому учимся. Удаление осложнило нам задачу, но мы должны быть готовы к любым ситуациям. Игра в меньшинстве помогла нашему прогрессу. В Лиге чемпионов лёгких матчей не бывает. Всё это нам очень поможет, и мы снова будем иметь честь играть в таких встречах", — приводит слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.