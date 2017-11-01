Конте: игра «Челси» во втором тайме разочаровала, «Рома» проявила больше желания

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение команды от «Ромы» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Если проигрываешь 0:3, значит, твой футбол был не лучшего качества. Хотя я считаю, что в первом тайме мы выглядели хорошо, создавали голевые моменты. На мой взгляд, когда мы пропустили второй гол и счёт стал 0:2, это было несправедливо. Впрочем, во втором тайме „Челси“ выглядел плохо, поскольку „Рома“ проявила больше желания, жажды борьбы, стремления выиграть матч. Я очень разочарован увиденным во втором тайме. Думаю, каждый должен взять ответственность на себя.
Когда пропускаешь три гола, это серьёзный повод для беспокойства. Значит, что-то работает неправильно. Сейчас очень сложно назвать причины, но очевидно, что мы должны провести разбор игры. Думаю, нам нужно поработать над тактикой, поскольку в этом сезоне мы уделяем этому аспекту меньше внимания», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА со ссылкой на телеканал BT Sport.