«Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча

«Рома» одержала крупную победу над «Челси» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, а во второй половине игры победу римлян закрепил Диего Перотти.
После четырёх туров римляне лидируют в группе С, набрав 8 очков. «Челси» расположился на второй позиции (7 очков). Далее следуют «Атлетико» (3) и «Карабах» (2).
Видеообзор матча «Рома» — «Челси» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
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