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«ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах

1 ноября 2017, среда. 03:13 Футбол

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» со счётом 5:0. Хет-трик оформил защитник парижан Лейвин Курзава, ещё по голу на свой счёт записали Марко Верратти и Неймар.

Таким образом, «ПСЖ» стал первой командой в истории турнира, забившей 17 голов в четырёх турах группового этапа. До этого рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед», который в победном сезоне-1998/99 забил 16 голов в стартовых четырёх встречах.

Благодаря победе над «Андерлехтом» парижане досрочно вышли в 1/8 финала.

«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андерлехт Манчестер Юнайтед ФК ПСЖ Статистика
Новости. Футбол
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