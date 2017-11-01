«ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Андерлехт» со счётом 5:0. Хет-трик оформил защитник парижан Лейвин Курзава, ещё по голу на свой счёт записали Марко Верратти и Неймар.
Таким образом, «ПСЖ» стал первой командой в истории турнира, забившей 17 голов в четырёх турах группового этапа. До этого рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед», который в победном сезоне-1998/99 забил 16 голов в стартовых четырёх встречах.
Благодаря победе над «Андерлехтом» парижане досрочно вышли в 1/8 финала.
«ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов