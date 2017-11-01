Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет

Капитан «Атлетико» Габи после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1) резко высказался по поводу возможного участия «матрасников» в Лиге Европы. После четырёх туров «Атлетико» набрал три очка и занимает третье место в группе, рискуя не пробиться в плей-офф ЛЧ.
«Сегодня Лига Европы — это дерьмо, но она дала мне многое. Если мы будем выступать в ЛЕ, то выиграем её, как обычно.
Мы провели плохой первый тайм, пропустили гол. Затем мы хотели изменить ход событий, но не смогли сделать это до конца. Мы разочарованы, но это послужит нам уроком. Мне нечего сказать нашим фанатам. Могу лишь выразить им благодарность за поддержку", — приводит слова Габи AS.
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