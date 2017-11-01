До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет

1 ноября 2017, среда. 04:06 Футбол

Капитан «Атлетико» Габи после матча 4-го тура Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1) резко высказался по поводу возможного участия «матрасников» в Лиге Европы. После четырёх туров «Атлетико» набрал три очка и занимает третье место в группе, рискуя не пробиться в плей-офф ЛЧ.

«Сегодня Лига Европы — это дерьмо, но она дала мне многое. Если мы будем выступать в ЛЕ, то выиграем её, как обычно.

Мы провели плохой первый тайм, пропустили гол. Затем мы хотели изменить ход событий, но не смогли сделать это до конца. Мы разочарованы, но это послужит нам уроком. Мне нечего сказать нашим фанатам. Могу лишь выразить им благодарность за поддержку", — приводит слова Габи AS.

«Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Карабах Фернандес Габи
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
04:15 Вальверде: атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но не сегодня
04:06 Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет
03:40 Моуринью: выход МакТоминая? Неожиданно для тренера, не дающего шанса молодым
03:35 Тренер «Базеля»: мы должны верить, что можем выйти в плей-офф
03:24 Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»
03:15 Аллегри: результат — единственное, что было хорошо в матче со «Спортингом»
03:13 «ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах
03:07 Курзава: не ожидал забить три мяча «Андерлехту», ведь я защитник
03:03 Фанаты «Олимпиакоса» устроили овацию Вальверде перед матчем с «Барселоной»
03:02 Моуринью: в последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти
02:58 Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому
02:51 Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»
02:37 «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча
02:36 Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков
02:31 «Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча
02:27 Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно
02:25 «Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
02:22 Неймар вышел на третье место среди бразильцев по количеству голов в ЛЧ
02:20 Витория: «Бенфика» переживает этап, который был бы сложным для любой команды
02:18 Эль-Шаарави: «Рома» провела идеальный матч, навсегда запомню этот вечер
02:13 Дзагоев признан лучшим игроком матча «Базель» — ЦСКА
02:10 Конте: игра «Челси» во втором тайме разочаровала, «Рома» проявила больше желания
02:07 Бензема — Линекеру: трудно принять критику экс-футболистов, ставших журналистами
01:59 Куртуа: не знаю, куда пропал бойцовский дух «Челси»
01:53 Тренер «Карабаха»: игра с «Атлетико» в меньшинстве помогла нашему прогрессу
01:48 Бабаев: после первого тайма расценивали ход матча довольно пессимистично
01:44 Сухи: я сыграл не лучшим образом, когда ЦСКА забивал второй гол, и разочарован
01:42 Р. Гусев: ЦСКА с Дзагоевым и без него — это две разные команды
01:38 Гончаренко: ЦСКА ещё раз показал, что у нас всё в порядке с характером
01:36 Гончаренко: не согласен, что обойма ЦСКА — это 13-14 человек
01:30 Бускетс: из 100 матчей, в которых играем так, как играли в Греции, выигрываем 95
01:21 Дзагоев: Сухи по-спартаковски помог ЦСКА, он тронул мяч, я вышел один на один
01:14 Пономарёв: второй тайм матча с «Базелем» – лучший в сезоне для ЦСКА
01:13 Вернблум: возвращение Дзагоева позволило добиться успеха в матче с «Базелем»
01:11 «Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча с «Севильей»
00:53 «Барселона» не забила в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года
00:44 Гвардиола: «Манчестер Сити» не будет играть на ничью в матче с «Наполи»
00:42 «Халл Сити» проиграл «Мидлсбро» в домашнем матче Чемпионшипа
00:38 «ПСЖ» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:38 «Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»
00:38 «Юве» ушёл от поражения в матче со «Спортингом», «Барса» сыграла вничью в Греции
00:36 ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
31 октября 2017, вторник
23:55 Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
23:45 Свилар — самый молодой автор автогола и отбитого пенальти в Лиге чемпионов
23:40 Каррера: фанатов «Спартака» будет очень не хватать в гостевом матче с «Севильей»
Все новости RSS
Партнерский контент