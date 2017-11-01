Наставник «Олимпиакоса» не исключал победу над «Барселоной»

Наставник «Олимпиакоса» Такис Лемонис остался доволен игрой своих подопечных в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Греческая команда не смогла поразить ворота испанского гранда и завершила встречу ничьей.
«Когда играешь против «Барселоны», то должен смириться с тем, что придётся бегать за мячом. Ничего другого не остаётся. Я всего лишь месяц у руля команды и должен сказать, что концепции оборонительной игры усваиваются быстрее, чем атакующей. Я ещё никогда не видел ничего подобного в исполнении болельщиков. Они воодушевляли футболистов. Я надеялся на лучший результат», — приводит слова Лемониса Mundo Deportivo.
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