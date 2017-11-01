Корреа: матч с «Карабахом» был для «Атлетико» финалом

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Карабахом» (1:1). После четырёх туров «Атлетико» набрал три очка и занимает третье место в группе, рискуя не пробиться в плей-офф ЛЧ.
«Знали, что это был финал для нас. Мы очень хотели победить, но не смогли. Знали, что соперник не сдастся без боя. Мы создавали голевые моменты, но от нас отвернулась удача, которая сопутствовала ранее. Нужно продолжать работать, создавать голевые моменты в каждом матче, и тогда забитые мячи придут. Будем сражаться до самого конца», — приводит слова Корреа AS.
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