Семеду: у ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду остался не очень доволен результатом гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». Подопечные Эрнесто Вальверде не смогли поразить ворота греческой команды и вынуждены были удовлетвориться нулевой ничьей.
«У ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения. Очевидно, что мы хотим побеждать и зарабатывать очки. Так что нам надлежит продолжать работать. Футболисты «Барселоны» думают только о собственном уровне игры. И мы выходим на поле, не думая о результатах в других матчах», — приводит слова Семеду Marca.
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