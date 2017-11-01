Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Болельщик сделал селфи с Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»

1 ноября 2017, среда. 09:23 Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дважды по ходу выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» имел дело с фанатами. Один из них выбежал на поле в первом тайме, обняв аргентинца, а следующий эпизод произошёл после перерыва, — пишет Marca.

Болельщик выбежал на поле и обнял Месси. Пока стюарды направлялись в сторону нарушителя порядка фанат даже успел сделать с аргентинцем селфи.

Матч между «Олимпиакосом» и «Барселоной» завершился вничью (0:0).

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» Marca.

Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Олимпиакос Лионель Месси Болельщики — Футбол Фото
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
09:31 Рауль: сложно будет повторить то, что делает Роналду в «Реале»
09:31 Фигу: сейчас нет игроков, которые могли бы улучшить игру «Реала»
09:23 Болельщик сделал селфи с Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»
09:21 Дзагоев стал лидером по количеству острых передач в матче «Базель» — ЦСКА
09:20 Неймар отпраздновал Хэллоуин в костюме Джокера
09:10 Коман: «Бавария» постарается показать, что матч в Париже был ошибкой
09:09 Рыков, Терехов и Тьям должны вернуться в строй «Динамо» к матчу с «Уралом»
08:45 Ардилес: считаю Месси сильнее Роналду, Лео – абсолютный волшебник
08:44 Рауль: у «Реала» большой кредит доверия, команда заслужила это
08:30 Бубнов: «Спартак» может удивить «Севилью» только Зе Луишем
08:14 Цорк: Обамейянг должен делать больше, чтобы забивать
08:12 «Вердер» заинтересован в услугах Тухеля в качестве главного тренера
07:50 Ульрайх: знали, что «Селтик» захочет подложить «Баварии» свинью
07:43 Зидан не исключает свою работу в АПЛ
07:35 Пьянич: «Ювентус» в любом случае будет играть на победу с «Барселоной»
07:32 Защитник «Байера» Та может перейти в «Барселону» за € 25 млн
07:31 Годин: проблемы «Атлетико»? Если бы я знал решение, был бы Симеоне
07:15 Изящный гол Дзагоева, огонь на трибуне ЦСКА и фанат, который станет мемом. Фото
07:10 Роббен: редко играешь при такой атмосфере, как на стадионе «Селтика»
07:07 Бош уверен, что Обамейянг будет поражать ворота соперников
07:06 Семеду: у ничьей с «Олимпиакосом» привкус поражения
07:04 «Челси» и «Арсенал» нацелились на вратаря «РБ Лейпциг» Гулачи
07:00 10 самых красивых болельщиц 15-го тура РФПЛ. Фотообзор
06:50 Корреа: матч с «Карабахом» был для «Атлетико» финалом
06:30 Роджерс о матче «Селтика» с «Баварией»: на таком уровне наказывают моментально
06:28 Наставник «Олимпиакоса» не исключал победу над «Барселоной»
06:15 Вальверде: сегодняшняя игра Луиса Суареса мне очень нравится
06:05 Серхи Роберто получил травму подколенного сухожилия в матче с «Олимпиакосом»
05:16 «Ланус» вырвал победу у «Ривер Плейт» и вышел в финал Кубка Либертадорес
05:10 Бензема: надеюсь, смогу сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018 в России
04:15 Вальверде: атмосфера на стадионе в Пирее всегда была в мою пользу, но не сегодня
04:06 Габи: Лига Европы — это дерьмо, но если «Атлетико» попадёт в неё, то выиграет
03:40 Моуринью: выход МакТоминая? Неожиданно для тренера, не дающего шанса молодым
03:35 Тренер «Базеля»: мы должны верить, что можем выйти в плей-офф
03:24 Жезуш: игры с «Барселоной» и «Ювентусом» пошли на пользу репутации «Спортинга»
03:15 Аллегри: результат — единственное, что было хорошо в матче со «Спортингом»
03:13 «ПСЖ» — первый клуб в истории ЛЧ, забивший 17 голов в стартовых четырёх турах
03:07 Курзава: не ожидал забить три мяча «Андерлехту», ведь я защитник
03:03 Фанаты «Олимпиакоса» устроили овацию Вальверде перед матчем с «Барселоной»
03:02 Моуринью: в последние дни на тренировках Марсьяль не смазал ни одного пенальти
02:58 Симеоне: «Атлетико» заслуживал победы, но судьба распорядилась по-другому
02:51 Слуцкий: приму любое решение руководства «Халл Сити»
02:37 «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:0. Видеообзор матча
02:36 Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков
02:31 «Рома» — «Челси» — 3:0. Видеообзор матча
Все новости RSS
Партнерский контент