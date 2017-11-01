Болельщик сделал селфи с Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дважды по ходу выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» имел дело с фанатами. Один из них выбежал на поле в первом тайме, обняв аргентинца, а следующий эпизод произошёл после перерыва, — пишет Marca.
Болельщик выбежал на поле и обнял Месси. Пока стюарды направлялись в сторону нарушителя порядка фанат даже успел сделать с аргентинцем селфи.
Матч между «Олимпиакосом» и «Барселоной» завершился вничью (0:0).
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Болельщик поцеловал Месси во время матча «Олимпиакос» — «Барселона»