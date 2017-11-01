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Попов: Дзагоев реально усилил ЦСКА, а Вернблум — машина

1 ноября 2017, среда. 10:55 Футбол

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов, ныне работающий главным тренером майкопской «Дружбы», поделился впечатлениями от победы «армейцев» в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов над «Базелем» (2:1).

«ЦСКА — сила. Собрались, проявили характер, вытащили игру. Молодцы, что тут говорить. Я полагал перед матчем, что для победы „армейцам“ надо сыграть так, как против «Зенита» полторы недели назад. И получилось, что я оказался прав. Гончаренко в перерыве внёс коррективы, и во втором тайме ЦСКА полностью переиграл «Базель». Реально усилил красно-синих Дзагоев, ну и Вернблум — машина, конечно.

Выигрыш «армейцев», наверное, для многих стал неожиданным. Большинство думало, что раз ЦСКА проиграл «Базелю» дома, то в гостях проиграет и подавно. Если помните, в перерыве ведущий новостей сказал, что шансы есть, но их немного. Однако тем и интересен футбол, что ничего в нём не ясно и всё возможно. Кстати, я думаю, красно-синим помогло поражение в пятницу от тульского «Арсенала» в РФПЛ при ничейной, в общем-то, игре. В том плане, что оно встряхнуло команду и придало ей дополнительную мотивацию реабилитироваться и вернуться обратно в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов", — цитирует Попова «Спорт уик-энд».

Дзагоев стал лидером по количеству острых передач в матче «Базель» — ЦСКА
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Алан Дзагоев Денис Попов Понтус Вернблум
Новости. Футбол
1 ноября 2017, среда
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