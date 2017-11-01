Бывший игрок «Аякса» Якубу Абубакари умер в возрасте 35 лет

Бывший футболист «Аякса» и сборной Ганы Якубу Абубакари скончался в больнице в возрасте 35 лет, сообщает NOS. Причина смерти на данный момент неизвестна.
Якубу выступал за молодёжную академию «Аякса», а за основную команду дебютировал в апреле 2000 года. Вместе с клубом дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз выигрывал национальный Кубок.
Кроме «Аякса» Абубакари выступал за «Витесс». Также он защищал цвета сборной Ганы с 2002 по 2006 год. В 2009 году Абубакари принял решение завершить профессиональную карьеру.
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