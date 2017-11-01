Гилерме: «Локо» в первом матче не ожидал, что «Шериф» такая серьёзная команда

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с тираспольским «Шерифом», а также рассказал, что случилось в первой игре. В Тирасполе была зафиксирована ничья (1:1).
«Что случилось в первом матче? Наверное, мы не ожидали, что будем играть против такой серьёзной команды. Я сам удивился. Давно так не работал на футбольном поле так, как это было в той игре. Это был не тот результат, который мы все ожидали. Теперь должны выиграть дома, это очень важная игра для нас.
Что касается игры с «Зенитом», то она уже прошла. Это была очень важная и хорошая победа, но об этом даже времени нет думать, нас ожидает новая важная игра. У соперника отмечу футболиста, играющего под 10-м номером. И справа у них играет быстрый игрок. Надо быть внимательными», — сказал Гилерме на пресс-конференции.
Матч «Локомотив» — «Шериф» состоится 2 ноября на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 21:00 мск.