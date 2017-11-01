«Барселона» летом может побороться с «Арсеналом» за Лемара

Полузащитник «Монако» Тома Лемар интересен «Барселоне», сообщает The Telegraph. Летом каталонцы могут составить конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за 21-летнего футболиста.
Перед началом сезона «канониры» уже были близки к покупке француза за £ 90 млн (€ 102,8 млн), но трансфер сорвался. Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев не исключил, что Лемар всё ещё может покинуть команду следующим летом.
В текущем сезоне чемпионата Франции Тома Лемар принял участие в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Васильев: у Лемара неплохие шансы уйти из «Монако» следующим летом