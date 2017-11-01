Марсело: «Реал» будет прибавлять, не сходите с ума

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор настроен оптимистично после поражения в выездном матче 10-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Подопечные Зинедина Зидана вели по ходу игры со счётом 1:0, но затем пропустили два гола.
«Мы будем прибавлять, не сходите с ума. Матчи в Примере никогда не бывают лёгкими, любой, кто играл в этой лиге, знает — нельзя просто выходить и побеждать, нужно бороться за это.
Впереди достаточно времени, чтобы мы пришли в себя и попытались вернуться наверх», — цитирует Марсело Sportsmole.
В данный момент у «Реала» 20 очков и 3-е место в турнирной таблице. «Барселоне» и «Валенсии» столичная команда уступает 8 и 4 очка соответственно.