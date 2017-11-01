Яя Туре: не исключаю, что в будущем буду играть в чемпионате Италии

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре перед выездным матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» не исключил, что когда-нибудь будет играть в чемпионате Италии.
«В прошлом у меня было несколько контактов с итальянскими клубами. Тогда я выбрал другую дорогу, перешёл в «Барселону», а затем в «Манчестер Сити», но я не буду ничего исключать: никогда не говори никогда», — цитирует 34-летнего Туре Gazzetta dello Sport.
Матч «Наполи» — «Манчестер Сити» состоится 1 ноября. Начало – в 22:45 мск.
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