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Жирков: если лимит позволяет выходить легионерам в Лиге Европы, почему нет?

Футбол

Игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвёртой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра. Готовимся как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.

Почему у нас не так много россиян выходит на поле? Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам, почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие», — цитирует игрока сайт клуба.

Матч «Русенборг» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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