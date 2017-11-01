Жирков: если лимит позволяет выходить легионерам в Лиге Европы, почему нет?

Игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с «Русенборгом».

«Думаю, завтра будет очень интересная игра, поскольку сопернику нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом. Хотим добиться четвёртой победы. Завтра будет хорошая и интересная игра. Готовимся как обычно: провели собрание на базе клуба, тренировались. Занимались обычными футбольными делами.



Почему у нас не так много россиян выходит на поле? Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам, почему нет? Тем более результаты в Лиге Европы у нас очень хорошие», — цитирует игрока сайт клуба.

Матч «Русенборг» — «Зенит» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.