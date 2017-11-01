Жуниор Мораес: киевскому «Динамо» пора побеждать

Форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Янг Бойз» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы (2 ноября).

«Мы должны сражаться в каждой игре. Пора побеждать. Если завтра мы покажем характер, то добьемся положительного результата. Мы хорошо выступаем в Лиге Европы и занимаем первое место в группе. Но нам нужно быть осторожными, потому что «Янг Бойз» — сильная команда.



Стараюсь забивать в каждом матче, но не всегда получается. Когда играю не на своей позиции, то думаю не только о голах, но и о том, как ассистировать партнерам по команде. Если мне не удастся забить, но мы победим, буду счастлив. Но если забью, буду еще счастливее», — цитирует Мораеса Мatchday.