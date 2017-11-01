Киевское «Динамо» может остаться без еврокубков за сокрытие долгов

Федерация футбола Украины получила письмо из Ньона, в котором УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи киевскому «Динамо» лицензии на участие в еврокубках, сообщает Football.ua.

В письме указано, что у «Динамо» существует определённая задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию в УЕФА. По каким именно финансовым операциям у киевлян есть долги в данный момент, неизвестно. Также не разглашается информация по поводу разбирательства с УЕФА. Сейчас между европейскими футбольными чиновниками и «Динамо» продолжается обмен письмами.

В нынешнем еврокубковом сезоне «Динамо» не смогло пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а сейчас выступает на аналогичной стадии в Лиге Европы.